Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen-Dachtel: Mehrere Brandstiftungen in Wohngebiet

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es zwischen Donnerstag (06.03.2025) und Samstag (08.03.2025) zu mehreren Bränden in einem Wohngebiet in Dachtel kam, ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nun wegen Brandstiftung. Zunächst entdeckten Anwohner des Wacholderwegs am Donnerstag (06.03.2025) gegen 04:15 Uhr einen auf einem Grundstück stehenden und brennenden Nadelbaum. Die Anwohner löschten den Brand mit Gartenschläuchen, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Die Sachschadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Im Zeitraum zwischen Donnerstag (06.03.2025) 18:00 Uhr und Freitag (07.03.2025) 12:20 Uhr legte ein noch unbekannter Täter einen brennenden Gegenstand vor eine Wohnungstür in der Mörikestraße. An der hölzernen Tür entstand ein Sachschaden von knapp 3.000 Euro. Ein dritter Fall ereignete sich am Freitag (07.03.2025) zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr ebenfalls in der Mörikestraße. Anwohner wurden auf eine Rauchentwicklung aufmerksam und stellten fest, dass ein unbekannter Täter einen brennenden Gegenstand in den Briefkastenschlitz geworfen hatte. Der entstandene Sachschaden wird in diesem Fall auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Am Samstag (08.03.2025) gegen 01:30 Uhr schreckte ein akustischer Brandalarm Anwohner des Erlenwegs auf. Sie stellten ebenfalls Feuer und Rauch hinter einem Briefkastenschlitz fest. Die Anwohner warfen die brennenden Gegenstände ins Freie. Auch hier entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. In allen Fällen blieben die Anwohner unverletzt. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen vor Ort stellten Beamte der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg darüber hinaus eine durch Brandzehrung beschädigte Sitzbank an einem unmittelbar an das Wohngebiet angrenzenden Waldweg fest. Neben der Bank wies auch der Waldboden sowie ein Baumstamm Brandflecken auf. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Taten von ein und demselben Täter begangen wurden. Zeugen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen haben werden gebeten, Hinweise an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu richten.

