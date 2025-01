Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beschädigung an Behältnis und Mülleimer

Gerolstein-Lissingen (ots)

Im Zeitraum vom Abend des 01.01.2025 bis zum Mittag des 02.01.2025 wurde in der Oberen Straße in Gerolstein-Lissingen ein Hundekotbeutelbehälter und ein Mülleimer beschädigt. Zeugen in dieser Sache werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun, Tel: 06592/96260 oder der Polizeiwache Gerolstein, Tel: 06591/95260, in Verbindung zu setzen.

