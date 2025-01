POL-PDWIL: Nachtrag zur Vermisstensuche im Bereich Zeltingen-Lieser-Bernkastel-Kues- Vermisster tot aufgefunden

Bausendorf (ots) - Der Geschädigte stellte seinen grauen VW Passat am 04.01.2025, zunächst von 08:10 - 08:20 Uhr zum Parken auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Bausendorf ab. Hiernach fuhr er dann nach Landscheid zum dortigen Café im Netto-Marktgebäude, wo er auf dem zugehörigen Parkplatz gegen 08:50 Uhr seinen Pkw zum Parken abstellte. Als er gegen 10:30 Uhr nach Hause kam, bemerkte er einen frischen Unfallschaden an der Stoßstange seines Pkw, vorne rechts. Der ...

mehr