Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in PKW

Wittlich (ots)

Am Freitagabend, 03.01.2025, wurde die Polizeiinspektion Wittlich auf einen abgestellten PKW in der Römerstraße auf dem dortigen ALDI Parkplatz aufmerksam gemacht. Die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite war eingeschlagen. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist bislang unklar. Ereignet haben soll sich die Tat zwischen dem 28.12.2024 und dem 03.01.2025. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der 06571/926-0 mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell