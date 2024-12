Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gegen das Waffengesetz verstoßen

Görlitz (BAB 4), Bad Muskau (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde ein ukrainischer Reisender angehalten, der mit einem Einhandmesser über die Autobahnkontrollstelle bei Görlitz nach Deutschland einreisen wollte. Das Messer, welches sich zum Zeitpunkt der Kontrolle griffbereit in der Ablage der Fahrertür seines Mitsubishi befand, kassierten die Ordnungshüter und zeigten den Verstoß gegen das Waffengesetz an. Der 45-Jährige wird nun mit einem Bußgeldbescheid zu rechnen haben.

Ein paar Stunden später ertappten Bundespolizisten am Grenzübergang in Bad Muskau einen Mann aus dem Saalekreis (Sachsen-Anhalt). Dem 39-Jährigen wurde dabei ein Luftdruckgewehr zum Verhängnis. Dieses hatten die Kontrollkräfte im Fahrzeug des späteren Beschuldigten bzw. dort, unter Jacken versteckt, auf dem Rücksitz entdeckt. Schließlich führte eine viel zu hohe Bewegungsenergie zum Verbot und damit zur Sicherstellung dieser Waffe.

Am Sonntag erschien dann ein 54-Jähriger aus Polen wiederum in der Autobahnkontrollstelle mit einem verbotenen Reizstoffsprühgerät sowie einem Teleskopschlagstock - beide verbotenen Gegenstände in der Nähe des Fahrersitzes seines Kleintransporters deponiert. Sowohl gegen den Ukrainer, gegen den Deutschen als auch gegen den Polen wurden waffenrechtliche Ermittlungen durch die Bundespolizei eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell