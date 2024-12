Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Drei wurden festgenommen, zwei davon reisten weiter

Görlitz, BAB 4 (ots)

Der heutige Montag war gerade mal eine Stunde alt, als auf dem Autobahnrastplatz an der Neiße die Handfesseln klickten. Bei dem dabei festgenommenen Reisenden handelte es sich um einen 47-Jährigen aus Belarus, der eigentlich mit seinem litauischen VW Crafter einreisen wollte. Aus dieser Einreise wurde aber nichts, der Crafter-Fahrer kam ins Gefängnis. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Baden-Baden vor. Die offenen Forderungen, die durch einen Strafbefehl des Amtsgerichts Rastatt wegen gefährlicher Körperverletzung zustande gekommen waren, überforderten den Verurteilten aber auch heute Morgen heftig. Letztlich hätte er 7.700,00 Euro zahlen müssen, um den ersatzweisen Freiheitsentzug abzuwenden.

Eine 47-jährige Frau aus Vietnam und ein 46-jähriger Mann aus Polen hatten da mehr Glück bzw. mehr finanzielle Möglichkeiten.

Dabei sah sich die Vietnamesin am Samstag mit gleich drei Haftbefehlen konfrontiert. Die Haftbefehle waren im September und im Oktober 2024 jeweils von der Staatsanwaltschaft Gera erlassen worden. Dabei lagen Entscheidungen der Amtsgerichte Jena und Stadtroda wegen verschiedener Verkehrsdelikte zugrunde. Insgesamt hatte die Betroffene "Schulden" (also Geldbußen) i. H. v. 446,00 Euro und überfällige Verfahrenskosten i. H. v. 162,00 Euro angehäuft. Diese beglich sie und reiste von der Kontrollstelle direkt weiter zu ihrem Wohnort nach Bitterfeld.

Weiter reiste am Freitagnachmittag auch der Pole, nachdem er 2.521,00 Euro an die Bundespolizisten übergeben hatte. Sein Name war von der Staatsanwaltschaft Bielefeld durch einen Haftbefehl auf die Fahndungsliste gesetzt worden. Bei dem Betrag handelte es sich einerseits um eine Strafe (Amtsgericht Minden wegen des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis) und andererseits um damit verbundene Verfahrenskosten.

