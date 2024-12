Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Verstöße gegen das Waffengesetz

Görlitz (ots)

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei in der Görlitzer Autobahnkontrollstelle in der Einreise einen Renault Traffic mit polnischen Kennzeichen. Im Fußraum des Fahrzeuges wurde ein Butterflymesser festgestellt. Das Messer konnte dem 33-jährigen polnischen Fahrer zugeordnet werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts gegen das Waffengesetz eingeleitet. Um 17:00 Uhr wurde bei einem ukrainischen Reisenden in der Hosentasche ein Einhandmesser entdeckt und ihm daraufhin abgenommen. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz. Zudem wurde der 58-Jährige verpflichtet, eine Sicherheitsleistung in Höhe von 175,00 Euro zu hinterlegen. In beiden Fällen wurden die Messer sichergestellt.

