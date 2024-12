Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei deckt Urkundenfälschung auf

Görlitz (ots)

Am Donnerstag, den 5. Dezember 2024 kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei in der Autobahnkontrollstelle einen polnischen Reisebus. Insasse war ein 35-jährigen Mann aus Sri Lanka. Zur Kontrolle händigte der Mann seinen gültigen Reisepass sowie einen gültigen polnischen Aufenthaltstitel aus. Er gab an, dass er für eine Woche nach Frankreich reisen wollte. Im weiteren Verlauf der Kontrolle händigte er noch seinen schwedischen Reisepass und polnischen Führerschein aus. Bei der anschließenden Überprüfung der vorgelegten Dokumente stellte sich heraus, dass es sich bei dem schwedischen Reisepass, dem polnischen Führerschein sowie dem polnischen Aufenthaltstitel um Fälschungen handelte. Eine Überprüfung bei der zuständigen polnischen Behörde ergab, dass dem Mann kein polnischer Aufenthaltstitel erteilt wurde. Es wird nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen und der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes ermittelt. Die gefälschten Dokumente wurden beschlagnahmt.

