BPOLI LUD: Chef bewahrt Mitarbeiter vor dem Gefängnis

Görlitz, BAB 4 (ots) - Im Zusammenhang mit einem verbotenen Einhandmesser wird nun ein Ukrainer (38) mit einem Bußgeldbescheid rechnen müssen. Das Messer entdeckte die Bundespolizei im Fahrzeug des Mannes, als dieses am Dienstag in der Autobahnkontrollstelle nördlich von Görlitz überprüft wurde. Nach Sicherstellung des Corpus Delicti wurde der Verstoß gegen das Waffengesetz angezeigt. Rückfragen bitte an: ...

mehr