BPOLI LUD: Einreiseverbot

Görlitz (ots) - Am Donnerstag, den 5. Dezember 2024 kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei in der Autobahnkontrollstelle einen polnischen Reisebus. Insasse war ein 35-jährigen Mann aus Sri Lanka. Zur Kontrolle händigte der Mann seinen gültigen Reisepass sowie einen gültigen polnischen Aufenthaltstitel aus. Er gab an, dass er für eine Woche nach Frankreich reisen wollte. Im weiteren Verlauf der Kontrolle ...

mehr