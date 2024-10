FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots) - Am Dienstag, den 15.10.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 07:29 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Rüggebergerstrasse alarmiert. Zwei Fahrzeugführer waren mit Ihren PKW auf der Rüggebergerstrasse durch einen Auffahrunfall kollidiert. Die Feuerwehr sperrte die Fahrbahn, sicherte die Fahrzeuge, übernahm die Erstversorgung der beiden Fahrzeugführer und stellte den Brandschutz an der Einsatzstelle ...

