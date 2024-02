Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Bad Kreuznach, Lina-Hilger-Straße (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich in der Lina-Hilger-Straße in Bad Kreuznach eine Verkehrsunfallflucht. Vermutlich kam ein PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überfuhr ein auf dem Gehweg stehendes Verkehrsschild. Anschließend entfernte man sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund von Fahrzeugteilen, die am Unfallort aufgefunden und sichergestellt werden konnten, existieren Ansätze, die Gegenstand weiterer Ermittlungen sein werden. Die Polizei sucht potenzielle Zeugen des Ereignisses, die Hinweise zum Verursacher / Verursacherfahrzeug tätigen können und bittet diese, sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell