Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bargeld aus verlorenem Portemonnaie entwendet

Waldfeucht (ots)

Am 26. Januar (Freitag) verlor ein Mann aus Waldfeucht sein Portemonnaie in einem Ladengeschäft an der Raiffeisenstraße. Da er dieses zunächst nicht wieder auffinden konnte, wurde die Videoaufzeichnung des Geschäftes geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass gegen 16.20 Uhr eine männliche Person die Geldbörse an sich nahm. Der Unbekannte war 60 bis 70 Jahre alt, dunkel gekleidet und trug eine dunkle Kappe. Die Geldbörse später in der näheren Umgebung aufgefunden werden. Es fehlte nur das Bargeld, die persönlichen Papiere befanden sich noch darin. Der unbekannte Mann auf dem Video oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

