POL-HS: Fahrrad aus Garage entwendet

Heinsberg/Oberbruch (ots) - In der Nacht zu Samstag (27. Januar) wurde ein Krankenfahrstuhl entwendet, der in einem Carport an der Rheinertstraße in Heinsberg stand. Ein weiterer Krankenfahrstuhl wurde an der Straße Falkenweg in Oberbruch gestohlen. Diese Tat wurde am Sonntag (28. Januar), zwischen 14 Uhr und 16 Uhr begangen. Das Fahrzeug stand im Hausflur eines Mehrfamilienhauses. Die Ermittlungen zu beiden Taten ...

