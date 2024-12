Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen

Bad Muskau, Görlitz (BAB 4) (ots)

Am vergangenen Wochenende sind in Bad Muskau zwei Männer (23, 34) wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz angezeigt worden. In beiden Fällen führten pyrotechnische Erzeugnisse der Kategorie 3 bzw. die dafür notwendige, aber fehlende, behördliche Erlaubnis zur Anzeigenerstattung. Auf das Konto des 23-jährigen Sprembergers als auch auf das Konto des 34-jährigen Dresdeners gehen dabei jeweils 60 Knaller.

Bereits am Freitag war ein polnischer Bürger (46) auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße mit vier Signalfackeln und 20 Böllern, die er in seinem Dacia mitführte, angetroffen und anschließend entsprechend angezeigt worden. Während den Fackeln die Zulassung fehlte, handelte es sich bei den Böllern abermals um Feuerwerk der Kategorie 3.

Die erwähnten pyrotechnischen Erzeugnisse, die insgesamt sichergestellt wurden, werden nun zu einem späteren Zeitpunkt der Vernichtung zugeführt.

