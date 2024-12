POL-OE: Ein Leichtverletzter nach Unfall bei Einsatzfahrt

Olpe (ots) - An der Straße "Am Löherweg" steckten am Samstag, 14. Dezember, unbekannte Tatverdächtige gegen 21.25 Uhr insgesamt sieben Mülltonnen auf dem Gelände eines Mehrgenerationenhauses in Brand. Drei der Mülltonnen unmittelbar vor dem Haupteingang des Hauses waren vollständig niedergebrannt. Rechtsseitig vom Eingang des Gebäudes standen vier weitere Mülltonnen in Flammen. Der Schaden wird aktuell in einem ...

