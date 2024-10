POL-PDMT: NACHTRAG ZUR PRESSEMELDUNG STROMAUSFALL MONTABAUR

Montabaur (ots) - Aufgrund eines technischen Defekts an einem Traffohäuschen kommt es derzeit in der Innenstadt von Montabaur zu einem Stromausfall. Es wird nachberichtet, sobald der Strom wieder zur Verfügung steht und die Reparaturarbeiten abgeschlossen sind. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Polizeiinspektion Montabaur B. BIRKNER, PHK Pressestelle Telefon: 02602-9226-0 Pressemeldungen der Polizei ...

