POL-PDMT: *** ZEUGEN GESUCHT! *** - Mehrere Pkw Aufbrüche

Vielbach (ots) - Am 12.10.2024 um 03:53h wurde der Polizei Montabaur ein Brand in Vielbach - Im Gänsmorgen - gemeldet. Vor Ort konnte die Feuerwehr feststellen, dass es zu einem Küchenbrand gekommen ist. Die drei Bewohner konnten durch die Feuerwehr geborgen werden; eine Person wurde durch Rauchgase leicht verletzt. Es entstand Sachschaden am Gebäude. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Rückfragen bitte an: ...

