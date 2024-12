Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Raub in Grevenbrück

Lennestadt (ots)

Am Freitagabend gegen 22 Uhr ging ein 35-jähriger Mann in Grevenbrück den Fußweg von der Kölner Str. über die Lenne in Rtg. der Straße Zur Wilhelmshöhe. Kurz vor Erreichen dieser Straße wurde er von zwei Männern angegangen, die dort zuvor auf einer Bank am Wegesrand saßen. Die Täter entwendeten sein Portemonnaie und flüchteten anschließend zu Fuß in Rtg. Kölner Str.. Zur Beschreibung kann lediglich gesagt werden, dass die Personen Mitte 20 gewesen seien und mit südosteuropäischem Akzent gesprochen haben. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder den Personen machen können, sich unter Tel. 02761 / 9269-0 zu melden.

Die Beutehöhe liegt im zweistelligen Euro-Bereich.

