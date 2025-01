Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall durch herabgefallene Ladung - Fahrzeugführer flüchtig

BAB60 Gemarkung Gindorf (ots)

Am 04.01.2025 ereigneten sich gegen 18:30 Uhr entlang der BAB 60 von Bitburg kommend in Fahrtrichtung Wittlich in Höhe des Rastplatzes Gindorf mehrere Verkehrsunfälle. Ursächlich für diese war ein auf der Fahrbahn liegender Sessel, den ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer dort verlor. An den beiden beschädigten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und dem Verlust der Ladung machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

