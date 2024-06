Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Polizei bittet um Zeugenhinweise nach besonders schwerem Raub - Zwei Männer in Untersuchungshaft

Marburg

Die Staatsanwaltschaft Marburg führt derzeit ein Ermittlungsverfahren gegen zwei männliche Personen wegen des Verdachts des besonders schweren Raubes. Sie befinden sich in Untersuchungshaft.

Die Beschuldigten sollen am vergangenen Samstag (01.06.2024) gegen 01:05 Uhr am "Rudolphsplatz" bzw. "Pilgrimstein" in Marburg gemeinsam mit drei weiteren Personen einen 39-jährigen Mann gemeinschaftlich überfallen haben.

Dabei sollen sie mehrfach auf den Mann eingeschlagen und ihm unter Vorhalt eines Messers, welches sie dem Geschädigten während der Tatausführung an den Hals gehalten haben sollen, Wertgegenstände (insbesondere Bargeld) entwendet haben.

Polizeibeamte nahmen noch in der Nacht vier Männer im Alter von 22 bis 24 Jahre vorläufig fest. Im Laufe des 01.06.2024 stellte sich ein weiterer Mann (29 Jahre) bei der Polizei in Marburg.

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen konnte gegen drei der Männer im Alter von 22, 23 und 24 Jahren kein dringender Tatverdacht begründet werden, weshalb sie am 01.06.2024 aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurden. Derzeit ist davon auszugehen, dass sie nicht in die Tat involviert waren.

Die weiteren beiden Beschuldigten im Alter von 23 und 29 Jahren wurden am Sonntag (02.06.2024) der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Kirchhain vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg gegen beide Beschuldigte Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Es besteht der Haftgrund der Fluchtgefahr.

Die Identität der drei weiteren Täter ist bislang unbekannt.

Die Polizei bittet nun um Hinweise:

- Wer hat in der Nacht zu Samstag (01.06.2024) oder auch vorher Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

- Wer kann Hinweise zur Identität der bislang Unbekannten geben?

- Wer kann Hinweise geben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

Weitere Informationen erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Telefonnummer 06421/290-222.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher

Kerstin Müller, Pressesprecherin

