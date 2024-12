PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfallflucht +++ Verkehrsunfall mit Personenschaden +++

Hofheim (ots)

1. Verkehrsunfallflucht, Lindenstraße, 65830 Kriftel, 08.12.2024, 04:44 Uhr.

In der Nacht zum Sonntag, den 08.12.2024 ereignete sich ein Verkehrsunfall mit bislang drei beteiligten Fahrzeugen, wobei der Verursacher unerkannt von der Örtlichkeit flüchtete. Gegen 04:44 Uhr meldet sich ein Krifteler Bürger und gab an, ein beschädigtes Fahrzeug im Bereich der Lindenstraße Höhe der Hausnummer 66 in Kriftel festgestellt zu haben. Eine nach dort entsandte Streife konnte dann den stark beschädigten Toyota Aygo feststellen, der auf einen vor ihm geparkten Skoda Roomster geschoben wurde. Aufgrund des Schadens und des vor Ort festgestellten Trümmerfeldes kann davon ausgegangen werden, dass auch der geflüchtete Unfallverursacher einen größeren Schaden davongetragen haben muss. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen könnte es sich bei dem Verursacher um einen Volkswagen gehandelt haben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise in der Sache erbittet der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Rufnummer (06192) 2079-0

2. Verkehrsunfall mit Personenschaden, L3018, 65719 Hofheim, 08.12.2024, 13:30 Uhr.

Am Sonntag, den 08.12.2024 um 13:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und insgesamt drei verletzten Personen im Bereich zwischen der L3018 Elisabethenstraße (Erdbeermeile) und der Anschlussstelle Frankfurt-Zeilsheim. Nach ersten Ermittlungen am Unfallort beabsichtigte eine 23-jährige Gießenerin von der L3018 in Fahrtrichtung Hofheim nach links zu einem Weihnachtsbaumverkauf abzubiegen. Der hinter ihr fahrende 23-jährige Hofheimer kollidierte daraufhin mit dem vorausfahrenden Pkw der Gießenerin. Nachdem die Insassen den PKW verlassen hatten, fing ein Pkw Feuer. Alle Fahrzeuginsassen kamen mit leichten Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser. Während der Maßnahmen war die Strecke zwischen der Katharina-Kemmler-Straße in Hofheim und der Anschlussstelle Zeilsheim voll gesperrt. Ableitungen wurden eingerichtet. Durch den Fahrzeugbrand wurde die Asphaltdecke beschädigt. Die Reinigungsarbeiten dauern an.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell