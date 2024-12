PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus von Samstag, dem 07.12.2024

Hofheim (ots)

1.Sachbeschädigung durch Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion eines Zigarettenautomaten und Diebstahl des Inhalts Frankenstraße, 65824 Schwalbach am Taunus Samstag, 07.12.2024, 04:37 Uhr

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Frankenstraße in Schwalbach am Taunus durch bisher unbekannte Täter zu einer Sprengung eines dortigen Zigarettenautomaten. Die unbekannten Täter sprengten den Zigarettenautomaten mit einem unbekannten Sprengmittel auf und entwendeten aus dem stark beschädigten Automaten einige Packungen Zigaretten. Im Anschluss entfernten sie sich fußläufig in Richtung Westring/Pommernstraße.

Die Täter konnten bei der Tatausführung videografiert werden und können wie folgt beschrieben werden:

1. Personenbeschreibung - männlich - ca. 180 cm groß - Mütze - schwarze Umhängetasche - schwarze Daunenjacke - helle Jogginghose - weiße OP-Maske vor Mund/Nase

2. Personenbeschreibung - männlich - ca. 170-175 cm groß - Mütze - dunkle Jacke - dunkle Hose - weiße OP-Maske vor Mund/Nase

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter 06196-9695-0 und die Kriminalpolizei Main-Taunus unter 06196-2073-0 entgegen.

2.Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Waldwiese, 65779 Kelkheim- Münster Festgestellt: Samstag, 07.12.2024, 01:15 Uhr

Zum o.g. Zeitpunkt konnte durch eine Streife der Polizeistation Kelkheim eine eingeworfene Scheibe der dortigen Bushaltestelle festgestellt werden, welche durch bisher unbekannte Täter zerstört wurde. Vor Ort konnten einige Kieselsteine festgestellt werden, welche vermutlich zum Einwerfen der Scheibe genutzt wurden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter 06195-6749-0 entgegen.

3.Sachbeschädigung an PKW

Bahnstraße, 65779 Kelkheim Freitag, 06.12.2024, 15:00 Uhr bis Freitag, 06.12.2024, 15:20 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es im oben genannten Zeitraum zu einer Sachbeschädigung eines geparkten PKWs durch bisher unbekannte Täter. Der PKW wurde mittels eines spitzen Gegenstandes an der hinteren rechten Tür zerkratzt und dadurch beschädigt. Hinweise auf die unbekannten Täter gibt es keine.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter 06195-6749-0 entgegen.

4.Einbruch in ein Einfamilienhaus

Katzenlückstraße, 65719 Hofheim am Taunus- Langenhain Freitag, 06.12.2024, 18:15 Uhr bis Freitag, 06.12.2024, 20:45 Uhr

Am Freitagabend kam es in Hofheim am Taunus- Langenhain zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bisher unbekannte Täter hebelten zunächst eine Tür des Wintergartens auf der Rückseite des Gebäudes auf und versuchten von dort in den Wohnbereich zu gelangen, was zunächst nicht gelang. Die unbekannten Täter zerstörten daraufhin mit einem Stein die Scheibe der Tür zum Wohnbereich. Im Anschluss durchsuchten die unbekannten Täter das Objekt und entwendeten Schmuck, sowie eine niedrige dreistellige Summe Bargeld. Daraufhin entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter 06192-2079-0 und die Kriminalpolizei Main-Taunus unter 06196-2073-0 entgegen.

5.Einbruch in Zweiparteienhaus

Wachenheimer Straße, 65835 Liederbach am Taunus Freitag, 06.12.2024, 16:39 Uhr bis Freitag, 06.12.2024, 22:58 Uhr

Zu einem weiteren Einbruch in ein Zweiparteienhaus kam es am gestrigen Freitag in Liederbach am Taunus- Niederhofheim. Hier verschafften sich bisher unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Grundstück des Zweiparteienhauses. Anschließend hebelten sie ein Fenster und eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Wohnräumlichkeiten. Im Inneren wurden diese durchsucht. Ein vorhandener Tresor wurde ebenfalls durch die unbekannten Täter angegangen. Im Anschluss verließen die unbekannten Täter das Haus und entfernten sich in unbekannte Richtung. An der Tür, dem Fenster und dem Tresor entstand Sachschaden. Das bisherige Stehlgut konnte abschließend noch nicht geklärt werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Kelkheim unter 06195-6749-0 und die Kriminalpolizei Main-Taunus unter 06196-2073-0 entgegen

gefertigt durch: Schönbach, PHK, KvD-Vertreter Polizeidirektion Main-Taunus

