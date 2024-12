PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: 15-Jährige aus Eschborn vermisst

Hofheim (ots)

15-Jährige aus Eschborn vermisst, Eschborn, Freitag, 06.12.2024

(ms)Seit dem 30.11.2024 wird die 15-jährige Jasmina DI BENEDETTO aus Eschborn vermisst. Die Jugendliche verließ am Samstag ihre Wohnanschrift und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Es bestehen Hinweise darauf, dass sie sich in Frankfurt am Main aufhalten könnte. Die bisherigen Such- und Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Jugendlichen.

Jasmina ist 1,65 m groß und hat eine schlanke Statur. Sie hat schwarze, glatte Haare, welche ihr bis zur Brust reichen. Zuletzt trug sie ein schwarz-rotes Oberteil sowie einen beigefarbenen Daunenmantel.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Jasmina nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

