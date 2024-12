POL-MTK: Zigarettenautomat gesprengt +++ Einbruchsversuch in Kindergarten +++ Brand in Mehrfamilienhaus +++ Mülltonnenbrände

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Zigarettenautomat gesprengt, Schwalbach, Rheinlandstraße, Donnerstag, 05.12.2024, 2.08 Uhr

(ro)Am frühen Donnerstagmorgen sprengten mindestens zwei Täter einen Zigarettenautomaten in Schwalbach. Zeugen konnten im Bereich der Rheinlandstraße mitten in der Nacht einen lauten Knall wahrnehmen. Es stellte sich heraus, dass ein Zigarettenautomat auf unbekannte Art und Weise gesprengt worden war. Dabei entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Ersten Ermittlungen zufolge flüchteten zwei männliche Täter zu Fuß, nachdem sie Münzgeld und Zigaretten in bislang unbekannter Höhe an sich genommen hatten. Beide sollen von schlanker Statur und schwarz gekleidet gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, melden Sie diese bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

2. Einbruchsversuch in Kindergarten, Bad Soden, Alleestraße, Dienstag, 03.12.2024, 17 Uhr bis Mittwoch, 04.12.2024, 10 Uhr

(ro) Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen versuchten Einbrecher, in eine Kindertagesstätte in Bad Soden einzubrechen. Zwischen 17 Uhr und 10 Uhr betraten die Täter unberechtigt das Gelände des Kindergartens in der Alleestraße. An zwei Schuppen versuchten sie, die Türen aufzuhebeln, diese hielten jedoch stand. Ohne Beute flüchteten die Einbrecher anschließend vom Tatort. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3. Brand in Mehrfamilienhaus, Liederbach, Villebon-Platz, Mittwoch, 04.12.2024, 20.39 Uhr

(ro)Am Mittwoch hat ein Brand in Liederbach für einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gesorgt. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Villebon-Platz" riefen um 20.39 Uhr die Feuerwehr, da es zu einer Rauchentwicklung im Haus gekommen war. Mehrere Löschzüge der Feuerwehr eilten zum Einsatzort, mehrere Kellerabteile standen zu diesem Zeitpunkt in Brand. Die Feuerwehr stellte sicher, dass sich keine Personen mehr im Haus in Gefahr befanden und löschten das Feuer. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Strom und die Heizung im Gebäude mussten abgeschaltet werden, daher kamen die Bewohner teils bei Verwandten teils in einer Unterkunft der Stadt für Geflüchtete unter. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 100.000 EUR geschätzt.

4. Mülltonnenbrände, Liederbach, Niederhofheim, Gartenstraße, Birkenweg, Mittwoch, 04.12.2024, 14.06 Uhr und Donnerstag, 05.12.2024, 1 Uhr

(ro)Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag brannten im Liederbacher Ortsteil Niederhofheim Mülltonnen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Am Mittwoch wurden Polizei und Feuerwehr um 14.06 Uhr in die Gartenstraße gerufen, da dort mehrere Mülltonnen brennen würden. Vor Ort wurde festgestellt, dass zunächst eine Mülltonne brannte und das Feuer dann auch zwei weitere Mülltonnen und einen Zaun übergriff. Am frühen Donnerstagmorgen musste die Feuerwehr um 1 Uhr zu einem erneuten Mülltonnenbrand in den Birkenweg ausrücken. Auch hier brannte zunächst eine Mülltonne, wodurch zwei weitere ebenfalls beschädigt wurden. Der Feuerwehr gelang es beide Brände umgehend zu löschen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 3.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

