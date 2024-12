PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Jugendlicher beraubt +++ Exhibitionist festgenommen +++ sexuelle Belästigung +++ In Bäckerei sexuell belästigt und beleidigt +++ Körperliche Auseinandersetzung +++ Einbruch in Schnellimbiss

Hofheim (ots)

1. Jugendlicher beraubt, Eschborn, Niederhöchstadt, Steinbacher Straße, Sonntag, 01.12.2024, 18.30 Uhr

(ro)In Eschborn-Niederhöchstadt ist ein Jugendlicher am Sonntagabend beraubt worden. Gegen 18.30 Uhr folgten mehrere junge Männer einem 17-Jährigem, der vom Bahnhof zu den Fahrradständern ging. Er wurde aus der Gruppe heraus zu Boden geschubst und getreten, währenddessen hatte einer auch seine schwarze Fankappe eines Fußballclubs an sich genommen. Als der Jugendliche die Polizei rief, verstreuten sich die jungen Männer in verschiedene Richtungen. Die entsandten Streifen konnten die Personen nicht mehr ausfindig machen. Bei der fünf- bis sechsköpfigen Personengruppe soll es sich um 18- bis 25 Jahre alte Fans eines anderen Fußballvereins handeln. Sie sollen von schlanker Statur und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer habe einen Kinnbart getragen und sei etwa 1,65 Meter groß gewesen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

2. Exhibitionist festgenommen, Bad Soden, Am Eichwald, Freitag, 29.11.2024, 8.35 Uhr

(ro)Die Polizei konnte am Freitag in Bad Soden einen Mann festnehmen, welcher sich zuvor vor einer Frau entblößt hatte. Am Freitagmorgen war die Frau gegen 8.35 Uhr im Eichwald unterwegs, als sich der Mann vor ihr entblößte und an seinem Glied manipulierte. Zunächst konnte der Mann flüchten. Im Verlauf des Tages erkannte die Spaziergängerin den 28-Jährigen in der Sebastian-Kneipp-Straße wieder und informierte erneut die Polizei. Herbeigeeilte Polizeikräfte konnten den Mann dort festnehmen und zur Dienststelle bringen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

3. Sexuelle Belästigung, Hofheim am Taunus, Niederhofheimer Straße, Samstag, 30.11.2024, 21:00 Uhr bis 21:20 Uhr

(ms)Am Samstagabend kam es zu einer sexuellen Belästigung in einem Schwimmbad in Hofheim. Gegen 21:00 Uhr wurde eine Jugendliche in einem Whirlpool von einem unbekannten Mann unsittlich berührt. Der Täter war nach Zeugenangaben ca. 30 bis 40 Jahre alt, von normaler Statur, hatte dunkle Haare, einen dunklen Vollbart und ein südländisches Erscheinungsbild. Er sprach deutsch mit Akzent. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

4. In Bäckerei sexuell belästigt und beleidigt, Eschborn, Hauptstraße, Samstag, 30.11.2024, 11:15 Uhr bis 11:25 Uhr

(ms)Am Samstagvormittag beleidigte und bedrohte ein Mann eine Frau in einer Bäckerei in Eschborn. Gegen 11:15 Uhr belästigte der Unbekannte die Frau mit obszönen Gesten und bedrohte diese mit Worten in einem Backshop in der Hauptstraße. Darüber hinaus machte er fremdenfeindliche Äußerungen gegenüber der Frau. Im Anschluss wurde der Täter des Geschäfts verwiesen. Er kann als ca. 165 bis 170 cm groß, ca. 40 bis 45 Jahre alt, mit schlanker Statur, dunklen schwarzen Haaren und dunkler Augenfarbe sowie südländischem Phänotyp beschrieben werden. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Fleecejacke, Pullover, dunkler Hose und dunklen Schuhen. Zeuginnen und Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695 - 0 zu melden.

5. Körperliche Auseinandersetzung, Kelkheim, Frankfurter Straße, Samstag, 30.11.2024, 2 Uhr

(ro)Am frühen Samstagmorgen kam es vor einer Diskothek in Kelkheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zunächst gerieten zwei Männer in der Disko in der Frankfurter Straße in einen Streit, in dessen Verlauf ein 18-Jähriger von einem 25-Jährigen ins Gesicht geschlagen wurde. Kurze Zeit später begegnete der Bruder des Geschlagenen dem Aggressor vor dem Club. Hier kam es erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 25-Jährige dem 19-Jährigen ebenfalls ins Gesicht schlug. Der 25-jährige Schläger wurde von hinzugerufenen Polizeibeamten festgenommen und musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Ihn erwarten außerdem zwei Strafverfahren wegen Körperverletzung.

6. Einbruch in Schnellimbiss, Bad Soden, Rosenthalstraße, Samstag, 30.11.2024, 23 Uhr bis Sonntag, 01.12.2024, 4.30 Uhr

(ro)In der Nacht auf Sonntag sind Unbekannte in einen Schnellimbiss in Bad Soden eingebrochen. Die Täter näherten sich zwischen 23 Uhr und 4.30 Uhr dem rückwärtigen Bereich des Gebäudes in der Rosenthalstraße, stiegen auf einen Container neben dem Hintereingang und schlugen dort mit einem Gullideckel ein Fenster ein. So ins Innere gelangt, durchsuchten sie das Restaurant. Ohne Beute suchten die Einbrecher unerkannt das Weite.

Hinweise in diesem Fall melden Sie diese bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 der Kriminalpolizei.

7. Fahrzeugdiebstahl, Hofheim, Sodener Straße, Freitag, 29.11.2024, 17.20 Uhr bis Samstag, 30.11.2024, 13.30 Uhr

(ro)Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmittag ereignete sich der Diebstahl eines VW. Am Freitag gegen 17.20 Uhr hatte der Nutzer den grauen VW Golf in der Goethestraße abgestellt. Am darauffolgenden Mittag musste er dann das Fehlen des Fahrzeugs feststellen. Zuletzt waren die Kennzeichen "PF-IO 2868" angebracht gewesen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Fahrzeugdiebstahls und nimmt Hinweise zur Entwendung unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

8. Tödlicher Verkehrsunfall, Sulzbach, Landesstraße 3014/3367, Montag, 02.12.2024, 10.30 Uhr

(ro)Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen auf der Landesstraße 3014 im Bereich Sulzbach. Ein Mann kam dabei ums Leben. Um 10.30 Uhr wurde ein Verkehrsunfall in Höhe der Kreuzung L 3014/3367 gemeldet. Dort war nach ersten Erkenntnissen ein 71-jähriger Mann mit seinem Nissan in den Gegenverkehr geraten und mit einem VW Caddy kollidiert. Der Fahrer des Nissans verstarb am Unfallort, die beiden Insassen des VW mussten in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion beauftragt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Die L 3014 war für mehrere Stunden gesperrt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

9. Unfall bei der Einsatzfahrt, Eschborn, Sossenheimer Straße, Sonntag, 01.12.2024, 18.45 Uhr

(ro)Am Sonntagabend kam es bei einer Einsatzfahrt der Polizei in Eschborn zu einem Verkehrsunfall. Eine 24-Jährige war gegen 18.45 Uhr in ihrem VW Polo auf der Sossenheimer Straße aus Richtung Sossenheim in Richtung Frankfurter Straße unterwegs. Im Bereich der Linksabbiegerspur auf die Bundesautobahn 66 in Richtung Wiesbaden wollte der 24-jährige Fahrer des Streifenwagens, der mit Sondersignalen unterwegs war, den vor ihm fahrenden Polo überholen, als dieser gerade nach links auf die BAB 66 auffahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der VW durch den Aufprall gedreht wurde und nach der Kollision mit einem Straßenschild im Graben zu Stehen kam. Die Fahrerin des Polo sowie die Mitfahrerin im Streifenwagen mussten verletzt in naheliegende Krankenhäuser gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Die Sossenheimer Straße war in diesem Bereich für etwa 2 Stunden gesperrt.

10. Unfallflucht, Sulzbach, Hauptstraße, Donnerstag, 28.11.2024, 11 Uhr bis Freitag, 29.11.2024, 7.20 Uhr

(ro)Zwischen Donnerstag und Freitag beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in Sulzbach parkenden Pkw, die Verursacherin bzw. der Verursacher flüchtete. Der Besitzer hatte seinen weißen Renault Kangoo am Donnerstag um 11 Uhr in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 73 abgestellt. Als er am Freitag um 7.20 Uhr zu diesem zurückkehrte, war das Fahrzeug im linken Frontbereich beschädigt. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4.500 Euro.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

1. Fahrzeugbrand,

Hofheim am Taunus, Bundesautobahn 66, Montag, 02.12.2024, 10:00 Uhr

(ms)Am Montagmorgen geriet ein Fahrzeug auf der Bundesautobahn 66 in Hofheim am Taunus in Brand. Gegen 10:00 Uhr verursachte ein in Brand geratenes Pannenfahrzeug auf dem Standstreifen der Autobahn 66 kurz vor Abfahrt Wallau in Fahrtrichtung Frankfurt für erheblichen Rückstau. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Der Verkehr musste kurzzeitig über eine Spur geleitet werden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell