PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Mehrere Einbrüche in Bad Soden und Kelkheim +++ Folgenlose Trunkenheitsfahrt +++

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Bad Soden am Taunus,

Bad Soden am Taunus, Kronberger Straße, Samstag, 30.11.2024, 18:40 Uhr bis Samstag, 30.11.2024, 19:50 Uhr

Am Samstagabend war eine Erdgeschosswohnung in Bad Soden das Ziel von Einbrechern. Unbekannte Täter kletterten zunächst auf den Balkon der Erdgeschosswohnung. Hier hebelten sie die Balkontür auf und verschafften sich so unberechtigten Zutritt zu der Wohnung. Nachdem die Täter die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen wurde Goldschmuck entwendet. Weiterhin entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500EUR.

2. Versuchter Einbruch in Bad Soden am Taunus, Bad Soden am Taunus, Jahnstraße, Samstag, 30.11.2024, 17:00 Uhr bis Samstag, 30.11.2024, 20:55 Uhr

Etwa im selben Tatzeitraum kam es im unmittelbaren Nahbereich zu einem weiteren Einbruchsversuch. Ersten Ermittlungen zur Folge haben sich die Täter ebenfalls über den rückwärtigen Gartenbereich dem Einfamilienhaus genähert und im weiteren Verlauf versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Den Tätern ist es jedoch nicht gelungen die Terrassentür zu überwinden sodass sie nicht in das Gebäudeinnere gelangen konnten. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. Die Täter entfernten sich unerkannt in unbekannte Richtung.

3. Einbruch in Kelkheim,

Kelkheim-Ruppertshain, Ludwig-Schäfer-Weg Samstag, 30.11.2024, 15:30 Uhr bis Samstag, 30.11.2024, 23:05 Uhr

Ebenfalls am Samstagabend wurde in Kelkheim-Ruppertshain, in ein Einfamilienhaus, eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich, wie in den beiden vorherigen Fällen, über den rückwärtigen Gartenbereich Zutritt zu dem Grundstück des Einfamilienhauses. Durch die Täter wurde sowohl der Glaseinsatz in der Terrassentür, als auch der Rahmen selbst, durch massive Gewalteinwirkung beschädigt. Anschließend wurde der gesamte Wohnbereich durchsucht und verwüstet. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden mehrere hochwertige Schmuckstücke und Bargeld im Gesamtwert von über 20.000EUR entwendet. Weiterhin entstand durch das gewaltsame Vorgehen der Täter ein Sachschaden von etwa 8.000EUR.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei in Sulzbach die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie in den zuvor aufgeführten Sachverhalten verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden Sie gebeten sich bei der ermittelnden Dienststelle, unter der Telefonnummer (06196) 2073-0, zu melden.

4. Trunkenheitsfahrt in Hattersheim am Main, Hattersheim am Main, Mainstraße, Sonntag, 01.12.2024, 02:15 Uhr

Am Sonntagmorgen, um 02:15 Uhr, geriet ein 25-jähriger Autofahrer, auf Grund seiner unsicheren Fahrweise, im Bereich der Mainstraße in Hattersheim, in eine Verkehrskontrolle. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter der Wirkung alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert 1,28 Promille. Aus diesem Grund wurde gegen den verantwortlichen Fahrzeugführer ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Erstellt: Hipler, PHK und KvD

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell