PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickdiebe erbeuten Schmuck +++ Einbrecher unterwegs +++ Rüttelplatte gestohlen +++ Unfallflucht

Hofheim (ots)

1. Trickdiebe erbeuten Schmuck, Bad Soden, Sulzbacher Straße, Mittwoch, 27.11.2024, 13.40 Uhr

(ro)Am Mittwochmittag ist eine Frau in Bad Soden Trickdiebinnen aufgesessen. Zwei Frauen sprachen die Bad Sodenerin gegen 13.40 Uhr vor ihrem Hauseingang in der Sulzbacher Straße an. Die beiden boten ihre Hilfe an und wollten ihre Einkaufstaschen nach oben tragen. Gutgläubig ließ die Frau die zwei auch in ihre Wohnung, wo sie direkt in ein Gespräch verwickelt wurde. Währenddessen hatte sich offensichtlich eine Komplizin oder ein Komplize in die Wohnung geschlichen und die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Samt Beute flüchteten die drei in unbekannte Richtung. Den Diebstahl stellte die Frau erst im Anschluss fest. Eine der Trickdiebinnen wird als etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, etwa 40 bis 50 Jahre alt, stark geschminkt und mit dunklen Haaren beschrieben. Sie trug eine beige Jacke und ein beiges Stirnband. Ihr Begleiterin war Mitte 50 Jahre alt und mit einer dunklen Jacke bekleidet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Einbrecher unterwegs, Hofheim, Lorsbach, Brückenstraße, Mittwoch, 27.11.2024, 17.15 Uhr

(ro)Im Hofheimer Stadtteil Lorsbach sind Einbrecher am Mittwoch in ein Wohnhaus eingestiegen. Nach ersten Erkenntnissen näherten sich die Täter gegen 17.15 Uhr dem Anwesen in der Brückenstraße über den Garten. Sie hebelten gewaltsam die Terrassentür auf und drangen so ins Haus ein. Sie durchsuchten die Wohnräume und traten anschließend die Flucht an. Ob die Einbrecher auch Wertgegenstände entwendeten, ist bislang unklar. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Scheibe eingeworfen, Schwalbach, Marktplatz, Dienstag, 26.11.2024, 11 Uhr bis 12 Uhr

(ro)Am Dienstag warf in Schwalbach ein Einbrecher die Scheibe einer Balkontür ein.

Zwischen 11 Uhr und 12 Uhr kletterte der Täter über ein Vordach eines Imbisses auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses am Marktplatz. Hier warf er die Scheibe der Balkontür mit einem Stein ein und gelangte so in die Wohnung im ersten Obergeschoss. Nachdem er die Räumlichkeiten durchsucht hatte, verschwand der Kriminelle mit einem Computer in unbekannte Richtung.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie diese bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 der Kriminalpolizei.

4. Rüttelplatte gestohlen, Hattersheim, Bahnhofsplatz, Samstag, 23.11.2024, 22 Uhr bis Montag, 25.11.2024, 22 Uhr

(ro)Baustellendiebe waren zwischen Samstag und Montag in Hattersheim unterwegs. Die Täter betraten unbefugt das Baustellengelände am Bahnhofsplatz und stahlen eine Rüttelplatte im Wert von mehreren Tausend Euro. Vermutlich transportierten die Diebe die Baumaschine mit einem Fahrzeug ab. Da bislang keine Hinweise auf die Täter vorliegen, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Geparktes Auto beschädigt, Sulzbach, Kelkheimer Straße, Sonntag, 24.11.2024, 18 Uhr bis Dienstag, 26.11.2024, 16 Uhr

(ro)In Sulzbach wurde zwischen Sonntag und Dienstag ein geparktes Auto beschädigt. Die Verursacherin bzw. Der Verursacher flüchtete. Der Besitzer stellte seinen blauen Seat Leon am Sonntag um 18 Uhr in der Kelkheimer Straße in Höhe der Hausnummer 35 ab. Am Dienstag, 16 Uhr musste er feststellen, dass der Pkw einen Schaden am Heck in Höhe von etwa 2.500 Euro aufwies. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Hinweise erbittet der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer (06196) 2079-0.

