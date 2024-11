PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Whatsapp-Betrüger zugange +++ Pedelec gestohlen +++ Terrassentür hält stand +++ Bei Verkehrskontrolle mit falschem Kennzeichen erwischt +++ Unfallflucht

Hofheim (ots)

1. Whatsapp-Betrüger zugange, Hattersheim, Mittwoch, 27.11.2024

(ro)Ein Mann ließ sich am Mittwoch von Whatsapp-Betrügern täuschen. Der Hattersheimer erhielt eine WhatsApp-Nachricht seiner vermeintlichen Tochter mit der Bitte, zwei Rechnungen zu begleichen. In bester Absicht tätigte der Mann daraufhin zwei Überweisungen in Höhe von mehreren Tausend Euro. Erst später stellte er fest, dass sich seine Tochter nie bei ihm gemeldet hatte und er Betrügern aufgesessen war. Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die bekannten Rufnummern mit der Person Kontakt aufzunehmen und bei Geldforderungen immer misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei.

2. Pedelec gestohlen, Kelkheim, Johann-Strauß-Straße, Mittwoch, 27.11.2024, 15 Uhr bis Donnerstag, 28.11.2024, 10 Uhr

(ro)In Kelkheim haben Diebe von Mittwoch auf Donnerstag ein Pedelec aus einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses gestohlen. Die Täter verschafften sich unbemerkt Zutritt zu den Kellerabteilen des Wohnhauses in der Johann-Strauß-Straße. Dort hebelten sie ein Abteil auf und entwendeten ein Pedelec der Marke "Kalkhoff" im Wert von knapp 2.500 Euro. Nachdem sie in weiteren aufgebrochenen Kellerabteilen nicht fündig wurden, zogen sie mit samt des Zweirads von dannen.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

3. Terrassentür hält stand, Hattersheim, Eddersheim, Nibelungenstraße, Dienstag, 26.11.2024, 13.30 Uhr bis Mittwoch, 27.11.2024, 8 Uhr

(ro)Zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen haben Einbrecher versucht, in ein Wohnhaus im Hattersheimer Stadtteil Eddersheim einzusteigen. Unbekannte begaben sich in den rückwärtigen Bereich des Grundstücks in der Nibelungenstraße. Dort versuchten sie zunächst eine Terrassentür aufzuhebeln. Auch ein weiteres Fenster hielt den Hebelversuchen stand, sodass die Täter unverrichteter Dinge das Weite suchten. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie diese bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 der Kriminalpolizei.

4. Unfallflucht, Flörsheim, Altmünsterstraße, Mittwoch, 27.11.2024, 13 Uhr bis 17.40 Uhr

(ro)In Flörsheim kam es am Mittwoch zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Besitzer hatte seinen schwarzen Mercedes C-Klasse am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 17.40 Uhr in der Altmünsterstraße/Friedrich-Stolz-Straße abgestellt. In diesem Zeitraum touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den geparkten Pkw. Die Fahrerin bzw. der Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro zu kümmern.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim erbittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 sachdienliche Hinweise.

5. Bei Verkehrskontrolle mit falschem Kennzeichen erwischt, Kelkheim, Landesstraße 3014, Donnerstag, 28.11.2024, 23.30 Uhr

(ro)Am Donnerstag führten Beamte der Polizeidirektion Main-Taunus auf der Landesstraße 3014 an der Auffahrt zur Bundesstraße 519 eine Verkehrskontrolle durch. Die Polizisten hielten einen Opel mit einem defekten Rücklicht ein. Bei der Kontrolle fiel dann auf, dass am Fahrzeug Kennzeichen angebracht waren, die nicht für dieses ausgegeben sind. Der 27-Jährigen Fahrer des Fahrzeugs konnte keinen Eigentumsnachweis für den Pkw vorlegen, daher stellten die Beamten den Opel sowie den Fahrzeugschlüssel sicher. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell