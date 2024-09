Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbelehrbar

Sömmerda (ots)

Ein 46jähriger Opelfahrer zeigte sich besonders belehrungsresistent gegenüber der Polizei. Er wurde gestern Nachmittag im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Weißensee angehalten. Ein Drogenvortest verlief positiv auf verbotene Substanzen, so dass eine Blutentnahme folgte. Zudem wurden auch unerlaubte Stoffe in geringer Menge aufgefunden, so dass er eine weitere Anzeige erwarten muss. Ihm wurde die Weiterfahrt für das Wochenende untersagt. Das nahm er aber scheinbar nicht ernst, denn er wurde heute vormittag wieder fahrend festgestellt. Der folgende Test zeigt sogar noch eine Substanz mehr an. Der Herr wurde noch einmal zur Blutentnahme verbracht und erhielt die dritte Anzeige.(TG)

