LPI-EF: Mehrere angegriffene Fahrzeuge

Erfurt (ots) - Am Freitag, den 30.08.2024, wurde in der Zeit zwischen 01:41 Uhr und 01:54 Uhr in der Straße Am Wäldchen im Erfurter Ortsteil Alach ein Fahrzeug entwendet. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Dodge Durango mit dem amtlichen Kennzeichen EF-BF8. Das Fahrzeug hat einen Wert von 75.000 Euro und war ordnungsgemäß und verschlossen in der Straße abgestellt. Trotz eingeleiteter ...

mehr