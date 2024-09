Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Komplettentwendung eines hochwertigen Fahrzeuges

Erfurt (ots)

Am Freitag, den 30.08.2024, wurde in der Zeit zwischen 01:41 Uhr und 01:54 Uhr in der Straße Am Wäldchen im Erfurter Ortsteil Alach ein Fahrzeug entwendet. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Dodge Durango mit dem amtlichen Kennzeichen EF-BF8. Das Fahrzeug hat einen Wert von 75.000 Euro und war ordnungsgemäß und verschlossen in der Straße abgestellt. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen fehlt bisher jede Spur des Fahrzeugs und der Täter, welche jedoch am Tatort durch eine Videokamera aufgezeichnet wurden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugbewegungen in der Umgebung zur Tatzeit werden dringend erbeten. Zeugen welche sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0226646/2024 beim Inspektionsdienst Nord (Tel. 0361-78400) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (RH)

