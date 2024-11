PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Kamera-Ausrüstung entwendet +++ Verdächtige Person auf Balkon +++ Einbruchsversuch +++ PKW beschädigt

Hofheim (ots)

-

Kamera-Equipment aus VW Up entwendet

Tatort: 65760 Eschborn, Schwalbacher Straße

Tatzeit: zwischen Mittwoch, 27.11.2024, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 28.11.2024, 09:00 Uhr

Durch einen unbekannten Täter wurde aus einem weißen VW Up eine Kamera-Ausrüstung im Wert von 900-Euro entwendet. Das Fahrzeug war mutmaßlich nicht verschlossen, sodass der Täter ohne Gewalteinwirkung ins Fahrzeuginnere gelangen und anschließend unerkannt flüchten konnte. Die Polizeistation Eschborn bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 06196 - 9695 - 0 zu melden.

-

Verdächtige Person auf dem Balkon

Tatort: 65439 Flörsheim am Main, Jahnstraße

Tatzeit: Freitag, 29.11.2024, gegen 12:15 Uhr

Vermutlich um in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen, kletterte ein unbekannter Täter über die Balkonbrüstung. In diesem Moment erschien allerdings die Wohnungsinhaberin an der entsprechenden Balkontür, sodass der Täter von einer weiteren Tatbegehung absah und flüchten konnte. Es kam somit nicht zu einem Schaden bzw. einem Diebstahl.

Es liegt folgende Personenbeschreibung zu dem Täter vor:

- männlich, südländisches Erscheinungsbild, ca. 18 - 20 Jahre alt

- 170 cm bis 175 cm groß

- schwarze gelockte Haare

- Bekleidung: schwarzer Hoodie mit Kapuze / schwarze Jacke / schwarze Trainingshose

Die Polizeistation Flörsheim am Main bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06145 - 5476 - 0.

-

Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 65719 Hofheim am Taunus, Schneidhainer Weg

Tatzeit: Freitag, 29.11.2024, zwischen 19:30 Uhr und 21:05 Uhr

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde das Grundstück eines Einfamilienhauses betreten, um in Anschluss die Eingangstür aufzuhebeln. Dies ist offenbar misslungen, sodass der angestrebte Einbruch lediglich bei einem Versuch blieb. Hinweise auf einen Täter liegen derzeit nicht vor, sodass die Kriminalpolizei um Hinweise unter der Rufnummer 06196 - 2073 - 0 bittet.

-

Gegen PKW des DRK-Ortsverband Marxheim geschlagen

Tatort: 65719 Hofheim am Taunus, Schulstraße

Tatzeit: Freitag, 29.11.2024, gegen 21:00 Uhr

Aus bislang unklarem Motiv schlug eine 21-jährige Hofheimerin gegen ein PKW des DRK Ortsverband Marxheim. Dabei konnte sie allerdings durch mehrere Zeugen wahrgenommen werden, welche sie an einer weiteren Tatausführung und Flucht hindern konnten. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde die Frau festgenommen und zum Zwecke weiterer Maßnahmen auf die Polizeistation verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzt 800-Euro.

-

Pressemeldung gefertigt von PHK Mohr (KvD Main-Taunus)

