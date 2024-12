PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Zeugenaufruf nach Attacke in Kriftel +++ Einbruch in Wohnung +++ Baustellendiebe unterwegs +++ Fahrräder gestohlen +++ Sachbeschädigung durch Feuer +++ Fahrradfahrer angefahren +++ Unfallfluchten

Hofheim (ots)

1. Zeugenaufruf nach Attacke in Kriftel, Kriftel, Brunnenweg, Donnerstag, 14.11.2024, 15 Uhr

(ro)Bereits am Donnerstag, 14.11.2024 kam es in Kriftel zu einer Attacke auf einen Mann in einer Parkanlage, wir berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/5909838). Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Die Polizei sucht nun eine 50- bis 60-jährige Frau mit Hund und einen 40 bis 50 Jahre alten Mann, die dem Attackierten am 14.11.2024 zur Hilfe eilten und bittet diese, aber auch weitere Zeuginnen und Zeugen, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Wohnung, Hofheim, Am Steinberg, Montag, 02.12.2024, 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr

(ro)In Hofheim sind Einbrecher am Montag in eine Wohnung eingestiegen. Die Täter näherten sich dem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Steinberg" und hebelten gewaltsam die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung auf. Im Inneren durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Mit Schmuck und Parfum im Gepäck suchten die Kriminellen das Weite. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Baustellendiebe unterwegs, Hofheim, Landesstraße 3018, Freitag, 22.11.2024, 12.30 Uhr bis Montag, 25.11.2024, 8 Uhr

(ro)Am Wochenende haben Diebe auf einer Baustelle in Hofheim zugeschlagen. Die Unbekannten betraten unbefugt ein Baustellengelände an der Landesstraße 3018 und entwendeten einen hydraulischen Schwenklöffel im Wert von 3.500 Euro. Wie die Täter die Baggerschaufel abtransportierten, ist noch unklar. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht machen, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung.

4. Fahrräder gestohlen, Hochheim, Flörsheimer Straße, Freitag, 29.11.2024, 18 Uhr bis Montag, 02.12.2024, 8 Uhr

(ro)In Hochheim hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen auf Fahrräder abgesehen. Zwischen Freitag, 18 Uhr und Montag, 8 Uhr begaben sich die Täter in den Garten eines Mehrparteienhauses in der Flörsheimer Straße. Hier machten sie sich an den Schlössern von zwei abgestellten Cross-Bikes zu schaffen und flüchteten samt Beute in unbekannte Richtung. Die Sporträder der Marken "Bulls" und "Cube" haben einen Wert von knapp 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

5. Sachbeschädigung durch Feuer, Eschborn, Stuttgarter Straße, Montag, 02.12.2024, 20.20 Uhr

(ro)Unbekannte beschädigten am Montagabend einen Lüftungsschacht in Eschborn. Gegen 20.20 Uhr hatten Unbekannte in der Stuttgarter Straße einen brennbaren Gegenstand entzündet. Hierdurch wurde der Lüftungsschacht des Gebäudes beschädigt. Die Eschborner Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Die Höhe des Schadens wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

6. Fahrradfahrer angefahren, Hochheim, Landesstraße 3017, Dienstag, 03.12.2024, 7.25 Uhr

(ro)Am Dienstagmorgen kam es auf der Landesstraße 3017 im Bereich Hochheim zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad, bei dem der Fahrradfahrer verletzt wurde. Gegen 7.25 Uhr befuhr ein 34-Jähriger auf seinem Lastenrad die Landesstraße 3017 aus Richtung Massenheim. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 66-jähriger Fahrer eines VW, der in gleicher Richtung hinter dem Zweiradfahrer fuhr, den 34-Jährigen, als dieser nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der hierdurch verletzte Radfahrer wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Gesamtschadens ist zum Berichtszeitpunkt noch nicht bekannt. Die Landesstraße war in diesem Bereich für fast zwei Stunden gesperrt.

7. Unfallfluchten, Hofheim, Delkenheimer Straße, Montag, 02.12.2024, 8.45 Uhr bis 15 Uhr, Eschborn, Am Stadtpfad, Freitag, 29.11.2024, 15 Uhr bis 15.30 Uhr,

(ro)In den vergangenen Tagen kam es in Hofheim und Eschborn zu Verkehrsunfallfluchten.

Am Montag parkte ein grüner Jeep Compass in der Delkenheimer Straße in Höhe der Hausnummer 13. Zwischen 8.45 Uhr und 15 Uhr streifte ein bisher unbekanntes Fahrzeug den geparkten Pkw. Die Fahrerin bzw. der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs flüchtete, ohne sich um den hinterlassenen Schaden am Jeep in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern.

Die Besitzerin eines roten Mitsubishis hatte diesen am Freitag zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr in der Straße "Am Stadtpfad" in Eschborn abgestellt. In diesem Zeitraum hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Pkw touchiert. Von der Verursacherin bzw. dem Verursacher fehlt bislang jede Spur. Der Schaden am Mitsubishi beläuft sich auf etwa 2.400 Euro.

Hinweise erbittet in beiden Fällen der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

