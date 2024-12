PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Körperverletzung im Lebensmittelgeschäft +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Kabeldiebe +++ Diebstahl von E-Scooter +++ Fahrradfahrer übersehen +++ Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

01. Körperverletzung im Lebensmittelgeschäft, Hofheim am Taunus, Niederhofheimer Straße, Dienstag, 03.12.2024, 18:05 Uhr

(ms)Am frühen Dienstagabend schlug eine Frau einer Kundin in einem Discounter in Hofheim ins Gesicht. Gegen 18:00 Uhr kam es zwischen zwei Kundinnen zu verbalen Streitigkeiten in einem Lebensmittelgeschäft in der Niederhofheimer Straße. Dieser Streit eskalierte derart, dass eine der Beteiligten die Kundin mit der Hand ins Gesicht schlug. Hierbei wurde diese leicht verletzt. Die Täterin verließ im Anschluss das Geschäft und kann als ca. 160 cm groß, ca. 35 Jahre alt, mit schmaler Statur, blonden schulterlangen Haaren und mitteleuropäischen Erscheinungsbild beschrieben werden. Bekleidet soll sie mit einer dunklen Jacke und blauer Jeans gewesen sein. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

02. Einbruch in Einfamilienhaus, Hofheim am Taunus, Wildsachsen, Am Lotzenwald, Donnerstag, 28.11.2024, 06:00 Uhr bis Dienstag, 03.12.2024, 15:10 Uhr

(ms)In den vergangenen Tagen brachen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Hofheim-Wildsachsen ein und machten Beute. Zwischen Donnerstag, 06:00 Uhr und Dienstag, 15:10 Uhr gelangten Unbekannte auf das Grundstück in der Straße "Am Lotzenwald" und drangen in das Wohnhaus ein. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Wertgegenstände und Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

03. Kabeldiebe, Hattersheim am Main, Schulstraße, Donnerstag, 28.11.2024 bis Dienstag, 03.12.2024

(ms)In den vergangenen Tagen haben Kabeldiebe in Hattersheim zugeschlagen. Zwischen Donnerstag und Dienstag verschafften sich die Täter unbefugt Zutritt zu einem Rohbau in der Schulstraße. Dort entwendeten sie ca. 35 Meter Starkstromkabel im Wert von ca. 800EUR. Mit dem Diebesgut flüchteten die Täter unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073 - 0 entgegen.

04. Diebstahl von E-Scooter, Kriftel, Zeilsheimer Weg, Dienstag, 03.12.2024, 17:15 Uhr bis 19:21 Uhr

(ms)Am frühen Dienstagabend entwendeten Diebe einen E-Scooter im Wert von 450EUR am Bahnhof in Kriftel. Zwischen 17:15 Uhr und 19:21 Uhr durchtrennten unbekannte Täter das Schloss eines am Bahnhof im Zeilsheimer Weg angeschlossenen E-Roller. Im Anschluss flüchteten die Diebe mit dem Roller. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 entgegen.

05. Fahrradfahrer übersehen, Eschborn, Untertorstraße, Dienstag, 03.12.2024, 15:05 Uhr

(ms)Am Dienstagnachmittag übersah eine Autofahrerin in Eschborn beim Aussteigen aus ihrem Fahrzeug einen Fahrradfahrer. Gegen 15:00 Uhr öffnete eine 63-jährige Autofahrerin beim Aussteigen die Fahrertür in der Untertorstraße und übersah dabei einen 67-jährigen Fahrradfahrer, welcher dadurch zu Fall kam. Der Radfahrer wurde leicht am Kopf verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

06. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Bad Soden am Taunus, Bundesstraße 8, Dienstag, 03.12.2024, 17:17 Uhr

(ms)Am späten Dienstagnachmittag verursachte ein stark alkoholisierter Autofahrer in Bad Soden am Taunus einen Verkehrsunfall und beschädigte dabei zwei Fahrzeuge. Um 17:17 Uhr befuhr ein 63-jähriger Autofahrer in seinem Audi die Bundesstraße 8 von Kelkheim in Fahrtrichtung Liederbach am Taunus. In einer Kurve am Ende der B 8 geriet dieser in den Gegenverkehr und verursachte einen Frontalzusammenstoß. Im Anschluss wendete der Audi Fahrer sein Fahrzeug und kollidierte hierbei mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer. Bei der anschließenden Kontrolle des Unfallverursachers führte ein freiwilliger Atemalkoholtest zu einem Wert von über 3 Promille. Bei dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt sowie der Führerschein sichergestellt. Es kamen keine Personen zu Schaden.

07. Alkoholisierter Autofahrer versucht zu flüchten, Eschborn, Landesstraße 3005, Dienstag, 03.12.2024, 20:11 Uhr

(ms) Am Dienstagabend versuchte ein alkoholisierter Fahrer eines Ford nach einem Verkehrsunfall in Eschborn zu flüchten und konnte von Unfallbeteiligten auf der Flucht gestellt werden. Gegen 20:00 Uhr fiel ein Verkehrsteilnehmer auf der Landesstraße 3005 von Eschborn kommend in Fahrtrichtung Frankfurt am Main auf, da dieser Schlangenlinie gefahren sei. Der 36-jährige Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich mehrfach und kollidierte mit einer Leitplanke. Darüber hinaus stieß dieser mit einem hinter ihm fahrenden Golf zusammen. Mit geplatzten Reifen flüchtete der Fahrer des Ford weiter auf einen Parkplatz in der Elly-Beinhorn-Straße. Der Fahrer des Golfs sowie ein weiterer Zeuge verfolgten den Flüchtigen und konnten diesen vor Ort bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten. Hierbei bedrohte dieser die beiden Nacheilenden und versuchte, diese zu schlagen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der 36-Jährige wurde festgenommen und zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Polizeidienststelle verbracht. Hier erfolgten eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheines und Fahrzeugschlüssels. Er hat sich nun nicht nur wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht zu verantworten, sondern ebenfalls wegen Bedrohung und versuchter Körperverletzung. Durch den Verkehrsunfall wurde ein Sachschaden von 19.000EUR verursacht.

