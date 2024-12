PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Widerstand bei Polizeikontrolle +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Fahrraddiebstahl +++ Verkehrsunfall mit Kind

Hofheim (ots)

1. Widerstand bei Polizeikontrolle, Sulzbach, Mainzer Straße, Freitag, 06.12.2024, 01:19 Uhr

(ms)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchte sich ein betrunkener Fahrzeugführer bei einer Verkehrskontrolle in Sulzbach gegen die Maßnahmen der Polizeibeamten zu widersetzen. Um 01:19 Uhr wurde von einem aufmerksamen Zeugen in der Mainzer Straße ein Fahrzeug gemeldet, welches zuvor Schlangenlinien gefahren sei. Bei der anschließenden Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer, sowie der Beifahrer offensichtlich erheblich alkoholisiert waren und den Anweisungen der Beamten nicht Folge leisteten. Der Fahrzeugführer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und ließ sich nur unter Widerstand festnehmen. Weitere Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Beifahrer zufuhr das Fahrzeug ebenfalls geführt hatte. Der 38-Jährige und der 21-Jährige wurden festgenommen und zwecks Blutentnahme zur Polizeistation gebracht. Aufgrund ihres durchgehend aggressiven Verhaltens blieben beide renitenten Personen die Nacht im polizeilichen Gewahrsam. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

2. Einbruch in Einfamilienhaus, Hofheim am Taunus, Langenhain, Katzenlückstraße, Donnerstag, 05.12.2024, 17:45 Uhr bis 21:09 Uhr

(ms)Am gestrigen Donnerstagabend brachen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Hofheim-Langenhain ein. Zwischen 17:45 Uhr und 21:09 Uhr gelangten Unbekannte über den rückwärtigen Grundstücksbereich zur Terrasse eines Wohnhauses in der Katzenlückstraße. Gewaltsam öffneten die Täter ein Fenster und durchsuchten die Wohnräume. Im Anschluss flüchteten sie. Die Höhe des Stehlguts ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

3. Fahrraddiebstahl, Hattersheim am Main, Heddingheimer Straße, Mittwoch, 04.12.2024, 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(ms)In der Dämmerungszeit am Mittwoch entwendeten Diebe ein Fahrrad in Hattersheim. Zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr brachen unbekannte Täter das Schloss eins dunkelblauen Mountainbikes in der Heddingheimer Straße auf und machten sich mit dem Rad davon. Das Fahrrad der Marke "Univega" stand zuvor auf einem Fahrradstellplatz im rückwärtigen Bereich eines Mehrfamilienhauses. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 entgegen.

4. Verkehrsunfall mit Kind, Eschborn, Kurt-Schumacher-Straße, Donnerstag, 05.12.2024, 19:02 Uhr

(ms)Am Donnerstagabend erfasste ein Autofahrer in Eschborn ein Kind auf einem Zebrastreifen und verletzte dieses. Gegen 19:00 Uhr wollte ein 6-jähriger Junge mit seinem Fahrrad einen Zebrastreifen in der Kurt-Schumacher-Straße überqueren. Der 32-jährige Fahrer eines schwarzen Fords übersah beim Abbiegen den Jungen und stieß mit ihm zusammen. Das Kind wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad und am Fahrzeug entstanden ein Sachschaden in Höhe von ca. 550EUR.

