LPI-NDH: Ausweichmanöver endet in Schutzplanke - Zeugen gesucht

Dingelstädt (ots) - Ein Autofahrer beabsichtigte am Mittwoch, gegen 14.30 Uhr, aus einer Parkfläche am Triftweg rückwärts herauszufahren. Dabei kollidierte das Auto mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt mindestens 1000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 18 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. ...

