POL-PDLU: Zigarettenautomat aufgebrochen

Fußgönheim (ots) - Am Freitag, den 06.12.2024, zwischen 16:00 Uhr und 19:40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Jakobsstraße ein. Dabei wurde ein zur Gartenseite hin befindliches Kellerfenster aufgehebelt, um dadurch in das Haus zu gelangen. Im Innern wurden mehrere Schränke durchwühlt und ein Tresor aufgehebelt. Anschließend verließen die Täter das Gebäude durch eine Kellertür. ...

