POL-PDLU: Unfallflucht - gestürzter Radfahrer

Frankenthal (ots)

Am Freitag, den 06.12.2024, gegen 08:30 Uhr befuhr ein 56-Jähriger Radfahrer die Heßheimer Straße in Frankenthal in Fahrtrichtung Westring. Auf Höhe der Hausnummer 23 fuhr ein bislang unbekannter PKW Fahrer von dem am rechten Fahrbahnrand befindlichen Parkstreifen auf die Fahrbahn und übersah dabei den Radfahrer. Dieser konnte durch starkes Abbremsen ein Zusammenstoß gerade noch verhindern, überschlug sich jedoch dadurch mit seinem Rad und verletzte sich leicht im Bereich der Beine und des Rückens.

Der PKW Fahrer entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen roten Alfa Romeo handeln.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

