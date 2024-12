Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Einfamilienhaus

Fußgönheim (ots)

Am Freitag, den 06.12.2024, zwischen 16:00 Uhr und 19:40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Jakobsstraße ein. Dabei wurde ein zur Gartenseite hin befindliches Kellerfenster aufgehebelt, um dadurch in das Haus zu gelangen. Im Innern wurden mehrere Schränke durchwühlt und ein Tresor aufgehebelt. Anschließend verließen die Täter das Gebäude durch eine Kellertür.

Entwendet wurde Bargeld, Schmuck und eine Münzsammlung im Wert von ca. 7000EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 oder die Kriminalpolizei in Ludwigshafen zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell