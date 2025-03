Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Zeugen zu Verkehrsunfall mit unbekanntem Radfahrer gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (10.03.2025) gegen 14:30 Uhr im Bereich der Eglosheimer Straße in Asperg ereignete. Ein 69-jähriger Land Rover-Lenker befuhr die Eglosheimer Straße in Richtung Alleenstraße. Aufgrund einer roten Ampel im Bereich der Osterholzstraße musste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen und warten. Aus entgegengesetzter Richtung fuhr ein noch unbekannter Fahrradfahrer auf der Eglosheimer Straße an den Einmündungsbereich heran, wechselte daraufhin die Fahrbahnseite und wollte im weiteren Verlauf auf den Gehweg fahren. Hierbei verlor er mutmaßlich die Kontrolle über sein Zweirad und kippte gegen die Beifahrerseite des an der Ampel stehenden Land Rover. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer zu Boden, an dem Land Rover entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Nachdem die Ampel auf grün schaltete, fuhr den 69-Jährige ein paar Meter weiter um den Einmündungsbereich freizuhalten. Hierbei erkannte er, wie Passanten dem gestürzten Radfahrer aufhalfen und dieser dann in Richtung Stadtmitte unerlaubt davonfuhr. Hierbei soll es sich um einen Mann im Seniorenalter gehandelt haben, der einen langen braunen Wintermantel trug. Zeugen und insbesondere die helfenden Passanten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell