POL-OS: Osnabrück: Körperverletzung und sexuelle Belästigung am Domhof - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - In der Zeit von Montag bis Dienstag trieben Diebe ihr Unwesen in Hagen a.T.W. Die Unbekannten verschafften sich zunächst in dem Zeitraum von Montagnachmittag 14.00 Uhr bis Dienstagmorgen 06.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Dorfstraße. Hier durchsuchten sie das Innere und flüchteten anschließend mit einer Bargeldsumme in ...

mehr