POL-OS: Melle: Raubdelikt am ZOB in Melle- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Sonntag, kam es gegen 21:35 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Melle/ Buer (Barkhausener Straße) zu einem Raub, bei dem ein 27-jähriger Busfahrer unter Androhung eines Messers zur Herausgabe von Bargeld gezwungen wurde. Der Busfahrer wartete zu diesem Zeitpunkt mit seinem Kleinbus am ZOB auf seinen nächsten Fahrauftrag. Als er kurz ausstieg, näherte sich ihm ein bislang unbekannter Mann. Der Unbekannte zog plötzlich ein Messer und bedrohte den Busfahrer mit bedrohlicher Körperhaltung. Der unbekannte Täter forderte mehrfach Bargeld. Der 27-Jährige kam der Aufforderung nach. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung "Groenen Feld"/Schützenhaus Buer. Eine Nahbereichsfahndung nach dem Flüchtigen verlief bislang negativ.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich

-ca. 180-185 cm groß

-schwarze Winterjacke mit braunem Fellkragen

-dunkle Hose

-schwarze Cappy

-Vollbart (gestutzt)

-hellere Haut

-Springmesser

Die Polizei Melle bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Raub oder dem flüchtigen Täter geben können, sich telefonisch unter 05422/92260 zu melden.

