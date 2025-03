Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/B68: Polizei sucht Zeugen nach Brückenwurf auf die B68

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmittag haben Unbekannte gegen 12:45 Uhr von der Brücke an der Osnabrücker Straße Steine auf die B68 geworfen. Die Brücke befindet sich nördlich vom Penterknapp und mündet in den Kammweg. Ein heruntergeworfener Stein traf dabei mindestens ein Fahrzeug, welches in Richtung Wallenhorst unterwegs war. An dem Mercedes entstand Sachschaden. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Trotz umgehender Ermittlungen konnten bislang keine Hinweise zu den Tätern erlangt werden. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um eine ca. vierköpfige Personengruppe gehandelt haben soll.

Die Polizei nahm die Ermittlungen gegen die unbekannten Täter wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Vorfall und/oder zu verdächtigen Personen auf der Brücke machen können. Diese melden sich bitte bei der Polizei Bramsche unter 05461/94530.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell