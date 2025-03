Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nachtrag zur Meldung: Mehrere Fahrzeuge in Parkhaus ausgebrannt - Polizei sucht Zeugen - 19-Jähriger in U-Haft!

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Freitag brannten gegen 02:00 Uhr im Parkhaus OPG am Theodor-Heuss-Platz mehrere Fahrzeuge. An den PKW und am Parkhaus entstand dabei ein Sachschaden von über eine Million Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung auf.

Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5980877

Im Rahmen erster Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 19-Jährigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der junge Mann noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ U-Haftbefehl, sodass der 19-Jährige anschließend in eine JVA gebracht wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell