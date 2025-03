Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbrüche in Wohnhäuser - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitag verschafften sich Unbekannte zwischen 07:45 bis 14:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus am Lotter Kirchweg unweit zur Trotzenburg. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und andere Wertgegenstände. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Nur knapp drei Kilometer entfernt kam es am Samstagabend zwischen 19:10 und 23:00 Uhr zu einem weiteren Vorfall in der Edinghäuser Straße unweit zur Zeppelinstraße. Die Täter versuchten dabei gewaltsam in das Einfamilienhaus einzudringen, was jedoch misslang.

Ebenfalls am Samstag, zwischen 14:00 und 22:30 Uhr, kam es in der Straße "Am Fernblick" zu einem dritten Einbruch. Die Täter gelangten dabei gewaltsam in das Wohnhaus und durchwühlten dieses. Mit bislang unbekannten Diebesgut flüchteten sie anschließend.

Hinweise zu den Taten oder den Tätern nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter -2215/-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell