Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein 35-jähriger Motorradfahrer gegen 15:20 Uhr die Osnabrücker Straße in Richtung Melle. Direkt am Übergang zur Mindener Straße verlor der Mann aus Bad Iburg aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der 35-Jährige mit einem Verkehrszeichen und kam anschließend im Straßengraben zum Liegen.

Der Mann erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden. Dieses war nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell