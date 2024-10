POL-PDTR: Nötigung im Straßenverkehr

Baumholder (ots) - Am Mittwoch, den 02.10.2024, beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Glasscheibe eines Tattoo Studios in der Kennedyallee in Baumholder. Gegen 16:48 Uhr habe ein Mitarbeiter des Tattoo Studios einen "Knall" gehört. Kurze Zeit später stellte er die offenbar durch Treten beschädigte Glasscheibe fest. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER ...

mehr