POL-PDTR: Sachbeschädigung an Tattoo Studio

Konz (ots) - Am Dienstag, 01.10.2024, im Zeitraum zwischen 14:30 - 18:30 kam es in der Straße Mirabellenweg in Höhe der Hausnummer 17 in Konz-Roscheid zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten PKW. Durch den/die unbekannte(n) Täter wurde mittels eines bisher unbekannten spitzen Gegenstandes, die komplette Fahrerseite des blauen PKW BMW Coupe mit einem langgezogenen horizontalem Kratzer beschädigt. Der ...

