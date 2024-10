Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Wiltingen (ots)

Am Dienstag, den 01.10.2024, hat sich gegen 15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K133 (Wiltinger Kupp) zwischen Konz und Wiltingen ereignet. Dabei ist etwa in Höhe der dortigen Bahnbrücke ein silbernes/graues Wohnmobil mit unbekanntem Kennzeichen mit einem entgegenkommenden, jedoch in der Engstelle wartendem PKW jeweils linksseitig kollidiert. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Wohnmobils unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Augenzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell